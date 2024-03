Helldivers 2: giocatori stanno provando a capire se la terza fazione nemica sia già attiva

I giocatori di Helldivers 2 sono già sotto attacco da parte della misteriosa terza fazione nemica? Molti se lo stanno chiedendo, dopo la comparsa in gioco di strani eventi. Stiamo parlando di alcuni laser blu apparsi in cielo durante alcune partite, che sono stati prontamente registrati dai giocatori.

I laser blu hanno in realtà fatto anche altro, come uccidere sul colpo alcuni giocatori:

In tutto questo gli sviluppatori stanno scrivendo degli strani messaggi in merito, come quello del CEO di Arrowhead @Pilestedt: "i laser blu non sono reali, non possono ferirvi." I filmati sopra dimostrano naturalmente che non è vero.