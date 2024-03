Helldivers 2 avrebbe venduto più di otto milioni di copie, si avvicina a Marvel's Spider-Man 2

Come segnalato da un nuovo articolo di Bloomberg, l'analista Doug Creutz di TD Cowen ha condiviso alcune stime di vendita di Helldivers 2. Sulla base delle sue parole, segnalate da Jason Schreier, lo sparatutto di Sony per PS5 e PC avrebbe venduto oltre 8 milioni di copie. Per avere un punto di riferimento, un gioco come Marvel's Spider-Man 2 ha venduto circa 10 milioni di copie (dati di febbraio 2024)

La cosa più interessante, che vi avevamo già segnalato con altri dati, è che i numeri crescono ogni settimana. Questo fatto conferma che il gioco continua a essere scoperto da nuovi giocatori, che chiaramente non avevano preso in considerazione l'opera prima dell'uscita e che, grazie al passaparola, stanno ora approcciando Helldivers 2.

Secondo Creutz, "il gioco ha ottenuto risultato ben al di sopra delle aspettative".