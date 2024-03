Hyper Light Breaker ha un periodo di uscita ufficiale per l'Accesso Anticipato

Hyper Light Breaker ha ora un periodo di uscita ufficiale per l'Accesso Anticipato: sarà disponibile su PC nel corso di questa estate. Secondo il team, il periodo di AA durerà circa un anno. Le versioni console non sono ancora state confermate.

Hyper Light Breaker è il prequel di Hyper Light Drifter. Si tratta di un gioco roguelite 3D a mondo aperto con la possibilità di giocare in cooperativa. Noi siamo un Breaker, un mercenario inviato nell'Overgrowth con lo scopo di abbattere un nemico noto come l'Abyss King. Per farlo è prima necessario sconfiggere le Crown, potenti boss che a propria volta sono difesi da nemici Elite.

Potremo scegliere tra vari tipi di personaggi, armi a corto e lungo raggio e altre ricompense e potenziamenti che possono anche essere portati nelle partite successive. Hyper Light Breaker includerà vari biomi creati proceduralmente con un mix di contenuti realizzati a mano dagli sviluppatori. Potremo esplorare gli ambienti con una hoverboard e un aliante.