Kingdom Come Deliverance su Nintendo Switch sorprende nonostante i compromessi, per Digital Foundry

Questa versione presenta una risoluzione dinamica di 720p quando Switch è collegato al dock, che può scendere fino a un massimo di 540p nelle situazioni più stressanti. Paragonandola alle conversioni per PS4 e Xbox One, di conseguenza l'immagine appare meno definita e più morbida, ma il risultato è stato ritenuto comunque più che accettabile considerando le caratteristiche di Switch, in particolar modo quando si gioca in modalità portatile.

L'ultima video analisi di Digital Foundry ha messo sotto la lente d'ingrandimento la versione Nintendo Switch di Kingdom Come: Deliverance . Al netto di una serie di compromessi inevitabili, per i tech enthusiast il team di Saber Interactive hanno centrato l'obiettivo, realizzando un'altra " conversione impossibile " e spremendo al massimo l'hardware della console.

Un framerate ballerino

Nonostante i limiti della console, sono state comunque implementate alcune delle tecnologie impattanti del CryEngine, come SSR, POM e SVOGI. In compenso troviamo compromessi in termini di draw distance e un pop-up marcato di ombre, vegetazione ed elementi degli scenari durante gli spostamenti veloci, come quando si viaggia a cavallo. Rispetto alle versione PS4 e Xbox One, vengono segnalate anche ombre e alcune texture a risoluzione più bassa e zone con vegetazione meno fitta

Anche sotto il profilo del framerate, non è tutto rosa e fiori. La versione Nintendo Switch mira a un target di 30 fps, ma non riesce a mantenerlo stabilmente in ogni occasione, se non in aree all'aperto senza NPC nei paraggi, e sono stati evidenziati anche dei problemi relativi al frame-pacing, problemi in realtà comuni a molte conversioni su Nintendo Switch e che a ben vedere erano presenti anche nelle versioni PS4 e Xbox One di Kingdom Come: Deliverance.