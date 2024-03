Dragon's Dogma 2: qualcuno lo ha mostrato su Twitch in anticipo, attenti agli spoiler

Manca una settimana all'arrivo di Dragon's Dogma 2 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma qualcuno lo sta già mostrando tramite streaming online. Siamo certi che Capcom non abbia dato il permesso di farlo (e il fatto che il canale dello streamer in questione sia stato abbattuto da Twitch supporta questa ipotesi) e suggeriamo quindi a chi voglia arrivare al momento del lancio del GDR senza subire alcun tipo di spoiler di fare massima attenzione a quanto cerca online.

È credibile che emergano video di Dragon's Dogma 2 e che questi includano elementi di trama. Noi possiamo confermare di aver visto uno streamer giocare al GDR, ma nel nostro caso si trattava di uno scontro in un bosco, nulla che non fosse già stato visto tramite presentazioni ufficiali.

La versione usata in tal caso era quella PS5 e la qualità dello streaming non era particolarmente elevata. In caso vediate frammenti di stream ricaricati, considerate le possibilità che la qualità del video impedisca di far emergere quanto di buono può offrire Dragon's Dogma 2 a livello visivo.