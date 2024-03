Planet of Lana: annunciata la data di uscita su PS4, PS5 e Nintendo Switch

Ricordiamo che il gioco è disponibile dallo scorso maggio su Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Steam e Microsoft Store, nonché all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass . L'annuncio è stato accompagnato da un trailer ufficiale, che vi riproponiamo di seguito.

Il publisher Thunderful Games e gli sviluppatori di Wishfully hanno annunciato la data di uscita delle versioni PS4, PS5 e Nintendo Switch di Planet of Lana e non è affatto lontana. L'apprezzata avventura platform sarà disponibile su queste console a partire dal 16 aprile 2024 .

Un'avventura ricca di fascino

Come spiegato anche nella nostra recensione di Planet of Lana, si tratta di un platform adventure in 2D affascinante e caratterizzato da uno stile grafico, una direzione artistica e un comparto sonoro particolari e molto ricercati, che vale sicuramente di giocare.

Nel gioco controlliamo la giovane Lana e il suo compagno felino Mui, mentre esplorano un pianeta invaso da macchine aliene ostili che hanno rapito la sorella della ragazza. Per riuscire nell'impresa dovremo risolvere vari enigmi e utilizzare tattiche furtivi.