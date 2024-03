Among Us, la serie svela alcuni doppiatori: ci saranno le voci di Ellie di The Last of Us e Frodo

Come già sappiamo, Among Us diventerà una serie animata, ma per il momento non è stato svelato molto. Finalmente però stiamo iniziando a scoprire qualcosa, come ad esempio i doppiatori che si occuperanno di alcuni dei personaggi.

Come segnalato anche dall'account ufficiale del Summer Game Fest:

Verde avrà la voce di Elijah Wood , noto soprattutto in quanto Frodo nella serie cinematografica de Il Signore degli Anelli

, noto soprattutto in quanto Frodo nella serie cinematografica de Il Signore degli Anelli Rosso sarà invece doppiato da Randall Park di Fresh off the boat

di Fresh off the boat Viola potrà contare sul talento di Ashley Johnson , particolarmente famosa in quanto voce inglese di Ellie di The Last of Us

, particolarmente famosa in quanto voce inglese di Ellie di The Last of Us Arancione vanterà la voce di Yvette Nicole Brown di Community

Per ora non sappiamo molto di Among Us, se non che la serie animata è ancora in produzione. Poco tempo fa abbiamo avuto la possibilità di vedere un'immagine, senza però che questa svelasse molto.