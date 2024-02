Among Us: una prima immagine dalla serie animata di CBS Studios

Diventato un vero e proprio fenomeno di costume, Among Us si appresta a ricevere anche una serie animata dedicata, in lavorazione presso CBS Studios, di cui vediamo qui sotto una prima immagine ufficiale pubblicata dall'account X.

Nonostante il gioco non sia più sotto i riflettori come qualche tempo fa, è sicuramente rimasto nella cultura popolare, almeno per quanto riguarda l'ambito dei videogiochi, con i suoi elementi caratteristici che fanno ormai parte di meme e cose simili, facilmente riconoscibili anche da coloro che non hanno seguito più di tanto il gioco vero e proprio.



L'arrivo della serie animata in TV non dovrebbe dunque essere intaccato dalla situazione attuale del videogioco, visto che il brand è ormai facilmente riconoscibile, e attendiamo di vedere le modalità con cui questo possa trasformarsi in una cartone animato.