Helldivers 2: le vendite sono aumentate per la terza settimana di fila, un caso raro e sorprendente

Come rivelato dall'analista di mercato Matt Piscatella, le vendite di Helldivers 2 negli USA sono aumentate per la terza settimana di fila. Si tratta di una vera e propria anomalia all'interno del mercato videoludico, dato che nella maggior parte dei casi anche i titoli di maggior successo commerciale registrano un calo fisiologico dopo la settimana di debutto. Che dire, una grande vittoria per la "democrazia controllata" della Super Terra.

Come possiamo vedere nei post qui sotto, solitamente le vendite hanno una curva di decadimento più o meno ripida nelle settimane successive al lancio. In tal senso, a detta di Piscatella la tendenza inversa e costante di Helldivers 2 rappresenta un caso raro e affascinante.

"Le vendite di Helldivers 2 negli Stati Uniti sono aumentate ancora una volta durante la terza settimana di disponibilità sul mercato", ha detto Piscatella. "Finora, si tratta di una curva di decadimento inversa. Mi sento come se Steve Irwin (naturalista e personaggio televisivo ndr), avvistasse un uccello raro o qualcosa del genere. Raro e sorprendente."

Piscatella ha aggiunto, che quella di Helldivers 2 non può essere definita semplicemente una "crescita".

"Normalmente, le vendite sono maggiori per una nuova uscita durante la settimana 1 e diminuiscono nel tempo. Con una "curva di decadimento inversa" la tendenza si inverte. È raro, soprattutto per i giochi più grandi. Dire semplicemente "crescita" non ne spiega la natura, poiché la "crescita" potrebbe essere temporanea, ad esempio derivante da degli sconti."