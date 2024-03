Helldivers 2: dei veicoli sono apparsi nelle partite online, arriveranno assieme ai mech?

Come possiamo vedere nelle clip qui sotto, alcuni giocatori sono riusciti ad attivare alcuni Stratagemmi non ancora ufficialmente disponibili, ma già inclusi nei file di gioco e perfettamente funzionanti, tra cui una sorta di jeep, un APC e un veicolo corazzato , tutti mezzi che sicuramente potrebbero fare comodo nelle lunghe missione offensive dove è necessario a volte percorrere a piedi lunghi tragitti.

Presto in arrivo i mech?

Prima dell'apertura dei server di Helldivers 2, Arrowhead Games Studio aveva pubblicato un trailer che annuncia l'arrivo di mech pilotabili dopo il lancio e a quanto pare la loro implementazione potrebbe essere imminente.

Non solo il team ha confermato su Discord che "i mech sono pronti da un pezzo" e, come nel caso dei veicoli qui sopra, alcuni giocatori della community sono riusciti a utilizzarli effettivamente nel gioco. Altre novità potrebbero riguardare l'introduzione di una nuova fazione, ovvero gli Illuminati, anche loro già presenti nel primo Helldivers.

Al momento non è chiaro se tutti questi elementi verranno aggiunti assieme in una sorta di mega-aggiornamento o se saranno pubblicati a scaglioni in modo da tenere alta l'attenzione dei giocatori nelle prossime settimane.