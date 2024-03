MultiVersus è riapparso su Epic Games Store: il lancio è imminente?

L'anno scorso Warner Bros. Games aveva promesso che MultiVersus sarebbe tornato nei primi mesi del 2024 e forse presto potrebbero arrivare novità al riguardo. Il gioco, oltre ad essere arrivato negli Happy Meal del McDonald's in vari paesi, ora è anche riapparso sull'Epic Games Store, segno che il lancio della versione 1.0 potrebbe essere davvero alle porte.

Come segnalato su X da MultiversusSusie, MultiVersus ora figura nuovamente nella sezione "giochi gratis" dell'Epic Games Store (non in tutte le regioni, ad esempio il gioco non è nell'elenco della versione nostrana dello store). Tuttavia, se si prova a cliccare sull'icona si viene rimandati alla classica pagina di errore 404, in pratica non è possibile scaricare in alcun modo il gioco.