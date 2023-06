MultiVersus: i server sono definitivamente offline, il picchiaduro verrà rilanciato nel 2024

Come anticipato nei mesi scorsi, ieri Warner Bros. Games e gli sviluppatori di Play First Games hanno spento definitivamente i server della open beta di MultiVersus, con il gioco che verrà rilanciato durante il 2024 in versione completa. Al momento è possibile accedere solo alla modalità allenamento e gli scontri con multigiocatore in locale e contro l'IA.

A marzo era stata annunciata la chiusura dei server di MultiVersus, che ricordiamo era disponibile in versione open beta, con l'obiettivo di lanciare la versione completa nel corso dei primi mesi del prossimo anno. Da allora il gioco è rimasto online, ma sono stati interrotti gli aggiornamenti, mentre ad aprile il client è stato persino rimosso dagli store, impedendo a nuovi giocatori di provarlo.

Si è trattata di una decisione drastica e controversa che non tutti i giocatori hanno preso di buon grado, ma d'altro canto sta permettendo al team di sviluppo di migliorare gli elementi meno riusciti e aggiungere nuove funzionalità e contenuti.

In particolare, Play First Games ha dichiarato che si concentrerà su "sulla cadenza di lancio dei nuovi personaggi, delle nuove mappe e delle nuove modalità di gioco, per offrire più modi per godersi il gioco, insieme a miglioramenti del netcode e del matchmaking". Inoltre, verrà rielaborato il sistema di progressione e il team sta esplorando "nuovi modi per far connettere i giocatori con gli amici all'interno del gioco".

"Grazie per il supporto durante la nostra Open Beta! I feedback e l'ispirazione dei nostri giocatori sono state fantastiche", recita il messaggio che appare ora provando ad avviare MultiVersus.

"Abbiamo in programma di tornare più in forma che mai con nuovi contenuti, funzionalità, modalità e altro ancora quando il gioco tornerà il prossimo anno e ci assicureremo che tutti i tuoi progressi e contenuti vengano trasferiti."