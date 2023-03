MultiVersus, chiude l'open beta, il gioco tornerà in versione definitiva nel 2024

Con una mossa clamorosa per un gioco live service, Warner Bros. Game ha annunciato la chiusura della open beta di MultiVersus il 25 giugno 2023. Il gioco tornerà solo l'anno successivo, a inizio 2024, in versione definitiva, dopo che il team di sviluppo avrà apportato numerosi cambiamenti.

La decisione della chiusura è stata spiegata nella FAQ ufficiale pubblicata per dare tutti i dettagli sulla novità, in cui possiamo leggere: "La beta aperta di MultiVersus è stata un'importante opportunità di apprendimento e un trampolino di lancio per la prossima fase del gioco. C'è ancora molto lavoro da fare e abbiamo una visione più chiara degli aspetti sui quali dobbiamo concentrarci, in particolare sulla cadenza di lancio dei nuovi personaggi, delle nuove mappe e delle nuove modalità di gioco, per offrire più modi per godersi il gioco, insieme a miglioramenti del netcode e del matchmaking. Rielaboreremo anche il sistema di progressione e guarderemo a nuovi modi per far connettere i giocatori con gli amici all'interno del gioco. Per farlo nel modo giusto, chiuderemo la open beta di MultiVersus il 25 giugno 2023. Come parte di questo processo, metteremo in pausa gli aggiornamenti e spegneremo il gioco mentre ci prepariamo per il lancio di MultiVersus a inizio del 2024."

MultiVersus sarà rimosso dai negozi digitali e non più scaricabile a partire dal 4 aprile 2023. Lo stesso giorno non sarà più acquistabile nemmeno il Geamium, la moneta di gioco. Chi avrà scaricato il gioco potrà continuare a giocarci fino al 25 giugno 2023.

Il Battle Pass attuale non scadrà più il 31 marzo 2023, ma sarà esteso fino al 25 giugno. Durante tutto il periodo che manca da qui alla chiusura continueranno a essere aggiunte missioni giornaliere per ottenere punti battle pass, ma le Weekly Seasonal Milestone non saranno più aggiornate.

Dopo il 25 giugno, chi avrà scaricato MultiVersus prima del 4 aprile potrà accedere solo alla stanza d'addestramento (The Lab) e potrà partecipare ai match locali, usando tutti gli oggetti posseduti. Comunque sia le modalità online saranno completamente dismesse. Quando il gioco tonerà online a inizio 2024, tutti i possedimenti dei giocatori saranno mantenuti. Le politiche di rimborso degli acquisti in gioco rimangono quelle attualmente vigenti, diverse per ogni piattaforma.

Che MultiVersus non fosse in buone condizioni di salute lo si era capito da tempo. Ora è arrivata la conferma definitiva.