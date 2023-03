Skies of Arcadia: un Remaster sarebbe in sviluppo, secondo un insider

Una nuova voce di corridoio vorrebbe prossimo il ritorno di Skies of Arcadia con un Remaster in lavorazione, anche se non ci sono ulteriori dettagli al riguardo e la questione va ovviamente catalogata fra i rumor meno verificabili.

A lanciare la questione è il Podcast di XboxEra, nella puntata dello scorso fine settimana, durante il quale è stato riferito che il classico per Sega Dreamcast potrebbe tornare in versione rimasterizzata per le piattaforme moderne.

Non sappiamo quale team si starebbe occupando della rielaborazione né le piattaforme di riferimento, motivo che ci spinge a prendere la cosa con una certa cautela, ma il sito Insider-Gaming si è spinto fino a pubblicare una presunta immagine di questo remaster, visibile a questo indirizzo.

Difficile dire se si tratti di uno screenshot legittimo di uno Skies of Arcadia Remastered o semplicemente del gioco originale in emulazione su PC, ma sarebbe comunque bello se il titolo tornasse sui nostri schermi in una nuova edizione.

Uscito originariamente nel 2000 su Sega Dreamcast, Skies of Arcadia è poi tornato su Nintendo Gamecube nel 2002. Si tratta di un RPG di stampo nipponico classico che vede il protagonista Vyse e la sua ciurma di pirati dell'aria alle prese con un Impero dalla forza soverchiante, cercando di difendere la libertà in terra e nei cieli.