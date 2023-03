The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, pronti per il gameplay di domani?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà protagonista domani, 28 marzo, di uno speciale evento in cui il gioco verrà mostrato un video di gameplay della durata di dieci minuti, presentato dal producer Eiji Aonuma in persona.

Si tratta di un ultimo, importante appuntamento prima dell'uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, fissata al 12 maggio, attesa con trepidazione dai milioni di appassionati che avevano apprezzato il precedente Breath of the Wild e che non vedono l'ora di poter mettere le mani su questa nuova esclusiva per Nintendo Switch.

I motivi di tanto entusiasmo sono piuttosto chiari: sebbene storicamente a ogni generazione di console Nintendo siano corrisposti quasi sempre due capitoli di Zelda, nel corso della lunga e intricata tradizione della serie è capitato ben poche volte di assistere alla realizzazione di un sequel diretto.

In questo caso, poi, non c'è solo un impianto narrativo ricco di potenziale a reggere l'esperienza, ma anche e soprattutto un gameplay terribilmente solido, che verrà ulteriormente arricchito e in cui troveranno posto tante idee originali che Aonuma e i suoi collaboratori hanno "messo da parte" proprio per un'occasione del genere.

Qualche tempo fa abbiamo ragionato su come potrebbe cambiare il gameplay di The Legend of Zelda: Breath of the Wild in questo sequel, e dopo l'analisi del trailer di febbraio siamo finalmente pronti a scoprire come stanno davvero le cose, a vedere cosa ci aspetta nella prossima avventura di Link.

L'appuntamento con il gameplay di Tears of the Kingdom, come detto, è fissato a domani alle 16.00, ora italiana. Cosa vorreste che venisse mostrato? Cosa vi aspettate? Cosa non vi aspettate? Parliamone.

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.