MultiVersus è stato eliminato dagli store, ma ci si può ancora giocare fino a giugno

Come da programma annunciato giorni fa da Warner Bros., MultiVersus è stato effettivamente rimosso dagli store in cui era presente, tuttavia risulta ancora giocabile fino a giugno per chi l'ha scaricato e lo possiede in locale.

Come abbiamo visto qualche giorno fa, infatti, il team ha deciso di chiudere l'open beta di MultiVersus, perché in effetti si trattava di una versione non definitiva, con l'idea di creare così un'interruzione da ora fino al rilascio della versione completa del gioco.

La cosa particolare è che tale versione completa di MultiVersus è però prevista per il 2024, dunque ci sarà parecchio da aspettare per vedere il ritorno del particolare action picchiaduro cross-over. Tuttavia, coloro che hanno già scaricato l'open beta possono comunque continuare a giocarci, almeno per un po'.

La versione beta verrà definitivamente bloccata, con la disattivazione del supporto online, il 25 giugno 2023, data dalla quale partirà l'effettiva interruzione totale del gioco fino al rilascio della versione definitiva prevista per il prossimo anno.

MultiVersus è stato lanciato a luglio del 2022 e ha ricevuto un'ottima risposta da parte del pubblico, con oltre 144.000 utenti contemporanei online solo per quanto riguarda il primo giorno su Steam. In seguito ha superato i 20 milioni di giocatori in meno di un mese, a dimostrazione del successo.

Tuttavia, una serie di problemi tecnici e di bilanciamento, oltre a una possibile stanchezza sopraggiunta, ha portato successivamente a un rapido declino nel conteggio degli utenti attivi, cosa che ha spinto il team Player First a disattivare la beta e concentrarsi sullo sviluppo della versione definitiva, da lanciare nel 2024.