Vampire Survivors: Tides of the Foscari, il teaser trailer indica alcuni nuovi personaggi

Vampire Survivors sta per ricevere la sua nuova espansione Tides of the Foscari, prevista arrivare il 13 aprile 2023 su PC, Xbox Series X|S e Xbox One, con un teaser trailer che lascia intendere qualcosa sui nuovi personaggi giocabili.

Il nuovo pacchetto aggiuntivo, che costerà 1,99 dollari, in linea anche con l'espansione precedente, porterà con sé 8 nuovi personaggi giocabili, alcuni dei quali sembrano emergere dal teaser trailer visibile qui sotto.

Si tratta infatti di riferimenti diretti a tre di questi: Guerriero, Ladro e Mago.

Nella fattispecie, il Guerriero è in grado di utilizzare un'ampia spada per sferrare attacchi, forse con caratteristiche più tendenti al tank rispetto agli altri. Il ladro usa arco e frecce, dimostrandosi dunque un personaggio ranged adatto agli scontri a distanza, mentre il mago ovviamente farà affidamento sulle magie.

Anche i colori dei nuovi sprite sembrano avere a che fare con le case presenti nella Foscari Academy, che è parte delle nuove ambientazioni presenti nel DLC. All'interno di questo troviamo anche 13 nuove armi, sette nuove tracce musicali e varie altre caratteristiche che vanno ad arricchire la fenomenale creatura di Luca "Poncle" Galante.

Nel frattempo, Vampire Survivors ha conquistato il titolo di gioco dell'anno ai BAFTA, nientemeno.