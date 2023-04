Remnant 2: un trailer dedicato al mondo di Yaesha, l'ambientazione del gioco

Il nuovo trailer di Remnant 2 realizzato da Gunfire Games presenta il mondo di Yaesha, ovverosia l'ambientazione che avremo modo di esplorare durante la campagna del gioco, in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S questa estate.

Dopo il video di gameplay di Remnant 2 con ambientazioni, boss e classi, in questo caso ci viene concesso di fare la conoscenza dello scenario e dei suoi abitanti, che non sono riusciti a contrastare l'avanzata dei potenti Root.

Sequel di Remnant: From the Ashes (qui la recensione per Nintendo Switch), Remnant 2 ci vedrà giocare da soli o in cooperativa con due amici con l'obiettivo di contrastare una forza malvagia che mira a distruggere la realtà stessa.

Il sistema di combattimento proporrà anche stavolta un entusiasmante mix fra scontri ravvicinati e dalla distanza, in cui dovremo affrontare svariate tipologie di nemici ed enormi boss pronti a schiacciarci sotto il loro peso.

A livello di struttura avremo a che fare con missioni ricche di diramazioni, potenziamenti, crafting, ricompense e sfide all'interno di dungeon e zone generati da un sistema procedurale e dunque sempre diversi, che incentivano anche il backtracking.

Ulteriori dettagli nel nostro speciale con tutto quello che sappiamo su Remnant 2.