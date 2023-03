Remnant 2: un video gameplay mostra ambientazioni, boss e tre classi dei personaggi

Gunfire Games ha pubblicato un nuovo trailer per Remnant 2: si tratta di un video gameplay da 9 minuti nel quale possiamo vedere i nuovi ambienti di gioco e varie classi dei nostri personaggi. Si tratta di una versione "pre-alpha", quindi non si deve considerare quanto mostrato come definitivo.

In questo video vediamo Yaesha, un'area paludosa all'interno di una fitta giungla. Si tratta solo di uno dei molti ambienti di Remnant 2, che ricordiamo varieranno da partita a partita grazie alla generazione procedurale. Nel primo segmento vediamo l'area nota in inglese come "The Forbidden Grove" (Il bosco proibito) e un personaggio che utilizza la classe Handler, la quale permette al giocatore di utilizzare un alleano canino che può essere comandato per attaccare i nemici. Il cane ha i propri punti vita e può svolgere varie funzioni, con effetti difensivi, curativi o maggiormente offensivi.

Remnant 2 propone anche il Challenger Archetype, una specie di tank che dispone di armi con alto potenziale offensivo come i lancia-granate, oltre a un revolver e una spada di grandi dimensioni. In tale sezione vediamo l'area The Lament (Il lamento).

Infine, il video di Remnant 2 ci mostra il Gunslinger che permette di usare un fucile a pompa, un'arma corpo a corpo e una pistola ad alto rateo di fuoco. Nella conclusione il giocatore incontra il boss del mondo: Mother Mind. L'area attorno al boss cambia durante la battaglia e costringe il giocatore a bilanciare gli attacchi e gli spostamenti.

Ricordiamo che Remnant 2 arriverà questa estate su PC, PS5 e Xbox Series X|S.