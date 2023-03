Neurodeck: Psychological Deckbuilder è il nuovo gioco gratis di GOG per i suoi saldi primaverili

In occasione dei suoi saldi primaverili del 2023, su GOG c'è un nuovo gioco gratis: Neurodeck: Psychological Deckbuilder. Si tratta di un gioco concettualmente simile a Slay The Spire, in cui bisogna costruire un mazzo di carte per avanzare. In questo caso però, il focus è sulla psicologia umana.

Il giocatore deve quindi meditare e scegliere i tratti della sua personalità, esplorare il labirinto del subconscio dove trovare carte e miglioramenti che lo aiuteranno a sconfiggere i mostri della sua mente, tutti ispirati a delle fobie reali.

Neurodeck: Psychological Deckbuilder ha anche delle meccaniche da gioco di ruolo che consentono di personalizzare le caratteristiche e le abilità del personaggio. Le meccaniche di gioco sono pensate per favorire la rigiocabilità.

Vediamo un trailer del gioco:

Per riscattarlo non vi resta che andare sulla home page di GOG, scorrere e premere sul tasto verde del banner con l'offerta. Non partite dalla pagina del gioco perché verreste rimandati alla home page. Naturalmente per avere Neurodeck: Psychological Deckbuilder dovete disporre di un account di GOG senza limitazioni, ossia senza ban, blocchi o quant'altro.

Visto che siete lì potete dare anche uno sguardo ai saldi primaverili, dove troverete sicuramente qualcosa che faccia al caso vostro tra i molti titoli in sconto presenti. Avete tempo fino al 3 aprile 2023 per trovare offerte che facciano al caso vostro.