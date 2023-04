Barbie, nuovo trailer in italiano per il film con Margot Robbie e Ryan Gosling

Barbie, il bizzarro film basato sulla celebre linea di giocattoli Mattel, si mostra con un nuovo teaser trailer in italiano che mostra Margot Robbie e Ryan Gosling all'interno di una serie di situazioni buffe e assurde, in attesa di capire dove andrà a parare il racconto.

Sappiamo infatti che dietro il progetto ci sono talenti come la regista candidata all'Oscar Greta Gerwig, che ha firmato la sceneggiatura in collaborazione con Noah Baumbach. Insomma, quello che si vede nel video, e che arriva dopo il misterioso teaser trailer di Barbie dello scorso dicembre, potrebbe essere semplicemente la punta dell'iceberg per una storia diversa da ciò che appare.

Lo suggerisce anche la scena con Barbie e Ken in cui il secondo invita la prima a restare con lui per la notte, senza sapere però cosa fare. Insomma, quel mondo di plastica rosa potrebbe nascondere dei segreti e i personaggi potrebbero subire un'inattesa evoluzione.

Oppure, chissà, magari assisteremo davvero a due ore di "ciao, Barbie!" e "ciao, Ken!", balletti e battute sui rollerblade e, in generale, la virilità del bambolotto interpretato da Gosling, che è già diventato un meme. Tutta la verità il prossimo 20 luglio al cinema.