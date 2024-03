Shin Megami Tensei 5: Vengeance utilizzerà Denuvo su Steam

In linea con tutti i giochi realizzati da Atlus negli ultimi anni, anche Shin Megami Tensei 5: Vengeance impiegherà il poco apprezzato sistema anti-tamper Denuvo per la versione PC in vendita su Steam.

Come di consueto, non c'è stato alcun annuncio ufficiale, con l'informazione che è stata semplicemente confermata dalla pagina ufficiale del gioco sullo store di Valve, quantomeno stavolta con largo anticipo rispetto alla data di uscita, fissata al 21 giugno 2024, al contrario di quanto visto in casi eclatanti, come quelli di Suicide Squad: Kill the Justice League e Lies of P dove questo DRM è stato aggiunto a pochissimi giorni dal lancio.