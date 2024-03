Highwater: svelata la data di uscita su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch

Highwater è un'avventura 3D con stile di combattimento a turni strategico con visuale isometrica, ambientato in un mondo post-apocallittico quasi del tutto sommerso dall'acqua a causa di un catastrofe climatica e che si accosta ai temi del climate change.

Highwater ha infine una data di uscita per quanto riguarda le versioni PC (Steam ed Epic Games Store), PS5, PS4, Xbox Series X|S e Nintendo Switch . Quest'interessante avventura in un mondo sommerso dall'acqua sarà disponibile su queste piattaforme a partire dal 14 marzo 2024 , ovvero esattamente un anno dopo dal lancio delle versioni mobile tramite l'abbonamento a Netflix. La conferma è arrivata tramite un trailer ufficiale, che trovate nel player sottostante.

Un viaggio in barca

Noi vestiremo i panni di Nikos, che incuriosito da delle voci di corridoio secondo cui presto la popolazione della città fortezza di super ricchi Alphaville fuggirà su Marte, si metterà in viaggio per riuscire a intrufolarsi al suo interno, scoprire la verità su questo presunto esodo ed eventualmente assicurarsi un posto sul razzo in partenza.

Nella nostra recensione di Highwater su mobile, al netto di un ritmo un po' blando e un sistema di combattimento non particolarmente profondo, abbiamo premiato l'avventura di Demagog Studio grazie alla sua atmosfera unica, il fascino dato dall'esplorazione di questo mondo sommerso e alcuni spunti originali delle fasi strategiche.