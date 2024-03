XDefiant: la pagina della Stagione 1 è apparsa sul sito Ubisoft, presto la data di uscita?

Come forse già saprete, il lancio di XDefiant era previsto per il 2023, ma nonostante l'ottimo responso dei giocatori per la beta, Ubisoft ha deciso di posticiparlo in modo da dare il tempo agli sviluppatori di sistemare tutte le magagne prima dell'apertura di server.

Nella Stagione 1 ci sarà un crossover con Rainbow Six Siege

La pagina di XDefiant apparsa sul sito Ubisoft

L'esistenza della pagina di per sé non è l'unica novità interessante per XDefiant. Infatti, nella descrizione vengono menzionati gli operatori del GSK del Team Rainbow di Rainbow Six Siege (quindi teoricamente Bandit, Jager e Blitz), suggerendo un possibile crossover dei due giochi. Come sappiamo gli operatori di XDefiant saranno collegati ad altri franchise Ubisoft, come Assassin's Creed, The Division, Far Cry e Ghost Recon: Breakpoint.

"La prima stagione introduce gli operatori del Team Rainbow del GSX (Border Protection Command) che sfruttano il loro addestramento antiterrorismo per disturbare i nemici", recita la descrizione della Stagione 1 apparsa sul sito Ubisoft.

"Possono dispiegare filo spinato elettrificato per ostacolare i movimenti nell'area, contrastare i dispositivi nemici in arrivo con il loro Sistema di Difesa Attiva e abbagliare nemici multipli con le cariche flash montate sul loro Scudo Tattico G52."