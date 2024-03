Teamfight Tactics: Favole d'inchiostro, arrivano gli Incontri a scuotere l'auto battler di Riot

In occasione della finale del Campionato di TFT: Remix Rumble, Riot Games ha deciso di svelare la nuova stagione di Teamfight Tactics intitolata Favole d'inchiostro , in arrivo il prossimo 20 marzo assieme all'aggiornamento 14.6 del gioco. Noi abbiamo avuto modo di incontrare i nuovi eroi che invaderanno la Convergenza, così da potervi anticipare le principali novità che sbarcheranno tra meno di tre settimane su PC e dispositivi mobile.

Arrivano gli Incontri

Una partita di Teamfight Tactics: Favole d'inchiostro

"Favole d'inchiostro farà imbarcare i giocatori in un'avventura attraverso un nuovo mondo mitico e selvaggio, ricco di bellezze ma anche di eventi inaspettati che potrebbero sconvolgere il loro viaggio." In questo modo Lynda Tang, Lead Designer dei set di Teamfight Tactics in Riot Games, ha voluto descrivere la meccanica principe di Favole d'inchiostro chiamata Incontri. In momenti casuali della partita, infatti, comparirà uno degli 80 campioni dell'universo di League of Legends a stravolgere lo svolgimento della partita. Alcuni, infatti, potrebbero regalare potenti artefatti, altri migliorare i campioni, altri ancora consentiranno di sacrificare un turno d'attacco per un premio.

Ci saranno campioni più frequenti, ma con poteri limitati e altri più rari, che con il loro arrivo potrebbero cambiare l'intera storia della partita. O addirittura concluderla in un attimo. Se compare di Kayn, per esempio, vuol dire che la partita terminerà prima del previsto, più precisamente al suo ritorno. A quel punto chi è avanti vince. Lililia, invece, renderà casuale il round nel quale compaiono gli impianti e così via.

Non ci saranno solo gli Incontri a rendere più varie e emozionanti le diverse partite dello "scacchi automatico" di Riot, ma anche l'introduzione di 27 nuovi tratti, più di 100 impianti e 59 campioni.

Andando in ordine, possiamo anticipare che i nuovi tratti consentiranno di plasmare ancora di più la strategia di una partita, aumentando a dismisura le possibilità. Per esempio Storyweaver consente di evocare un eroe, Kayle, e di potenziarla in base al numero di Storyweaver in campo. Inkshadow di ottenere degli oggetto speciale, Fated di legare diverse unità tra di loro per ottenere ulteriori bonus, mentre Exalted consente alle unità di cambiare a ogni partita.

Tra i nuovi impianti ci saranno quelli che consentono di guadagnare oro in base ai danni comminati al Tattico avversario, quelli che consentono di infliggere più danno per pochi secondi, quelli che aumentano la potenza dei cecchini e quelli che aumentano del 2% la forza dei campioni umbral fino a quando non cambiano bersaglio.

Alune sarà finalmente un personaggio indipendente da Aphelios

Tra i campioni possiamo citare Irelia, Hwei, Azir, Sett, Lissandra, Udyr, Wukong e Xayah & Rakan di costo 5, Alune di costo 3 e Kubuko, il nuovo tank Yordle di costo 1. Particolarmente interessanti sono questi ultimi: Alune, infatti, è la sorella gemella di Aphelios, un personaggio che abbiamo incontrato in League of Legends e Legends of Runeterra. Tuttavia, fino ad ora, Alune è stata principalmente parte del kit e della storia di suo fratello. In Favole d'inchiostro, avremo l'opportunità di vederla nelle vesti di un campione vero e proprio.

Kobuko, la Zampa gioiosa, uno Yordle esperto nelle arti marziali, è il primo personaggio inedito di Teamfight Tactics. Si tratta di un tank che aumenta progressivamente la propria salute e con lei la potenza dei suoi attacchi, dato che è correlata a quest'ultima. Debutterà in Teamfight Tactics: Favole d'inchiostro e chissà se poi lo vedremo anche negli altri videogiochi del LoLverse.

Non mancheranno ovviamente tonnellate di nuovi oggetti cosmetici da sbloccare attraverso i pass gratuiti e a pagamento, ovvero il modo col quale lo sviluppatore statunitense mantiene in vita il proprio progetto gratuito.