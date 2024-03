Fallout: la serie Amazon Prime Video 'è quasi come Fallout 5', per il produttore Jonathan Nolan

Probabilmente dovremo attendere a lungo prima di poter giocare al prossimo Fallout, ma potremo rifarci con la serie live action in arrivo il prossimo mese nel catalogo di Prime Video di Amazon, dato che secondo Jonathan Nolan potrebbe essere considerata a tutti gli effetti una sorta di Fallout 5.

In un'intervista con Total Film, il produttore ha spiegato che che la serie TV racconterà una storia inedita a sé stante e a suo dire può essere considerata come un nuovo capitolo della serie non interattivo.

"Nella mia carriera, Fallout è più vicino al lavoro che abbiamo fatto nell'adattamento di Batman (dove Jonathan ha lavorato affianco del fratello Christopher Nolan, ndr), dove c'è così tanta narrazione nell'universo di Batman che non esiste una versione canonica, quindi sei libero di inventare la tua".

"Ognuno dei giochi è una storia a sé stante - città diversa, un protagonista differente - all'interno della stessa mitologia. La nostra serie sta ai giochi come questi si rapportano l'uno all'altro. È quasi come Fallout 5. Non voglio sembrare pretenzioso, ma non è come una versione non interattiva di esso?"