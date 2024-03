Pathfinder: Gallowspire Survivors, annunciata la data di uscita su Steam

Durante il periodo in early access il gioco ha raggiunto vari traguardi, tra cui migliorie all'interfaccia utente, la compatibilità con Steam Deck , una modalità Hyper, un sistema di progressione riprogettato, modifiche al bilanciamento. Inoltre, con il lancio della versione 1.0 sarà possibile giocare in co-op locale e tramite Steam Remote Play.

Che cos'è Pathfinder: Galowspire Survivors?

Pathfinder: Gallowspire Survivors è un gioco di sopravvivenza roguelite sotto diversi aspetti simile a Vampire Survivors ambientato nel mondo fantasy di Pathfinder. Nei panni di uno tra tre eroi a scelta, il Guerriero, la Canaglia e il Mago, i giocatori dovranno farsi largo tra orde senza fine di nemici, potenziando di volta in volta il proprio arsenale di armi e incantesimi tramite degli upgrade.

Il gioco include anche alcune caratteristiche in stile GDR in stile Pathfinder, come la possibilità di potenziare in partita il proprio personaggio investendo punti nelle statistiche Forza, Destrezza, Costituzione, Intelligenza, Saggezza e Carisma.