My Dress-Up Darling, il cosplay di Marin da nymphahri è diverso dal solito

È una Marin diversa dal solito, quella che nymphahri ha voluto interpretare in uno dei suoi ultimi cosplay: il celebre personaggio della serie My Dress-Up Darling indossa in questo caso un abito da cameriera.

Come saprete, nel manga di Shin'ichi Fukuda la bellissima Marin è un'appassionata di cosplay determinata a realizzare i propri sogni, che si imbatte un giorno nel giovane e abile sarto Wakana Gojo, che non si tirerà indietro di fronte alla possibilità di aiutarla a raggiungere i suoi obiettivi.