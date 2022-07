My Dress-Up Darling, il cosplay di Marin da Victoria Lirell è pieno di fascino

Marin Kitagawa è la protagonista del nuovo cosplay realizzato da Victoria Lirell, che con la sua ultima interpretazione ha voluto rendere omaggio alla serie animata My Dress-Up Darling.

Disponibile sulla piattaforma streaming Crunchyroll, l'anime è composto al momento da un'unica stagione di dodici episodi ma ha già riscosso un grande successo e i fan attendono con trepidazione l'annuncio di una seconda stagione.

Intitolata in originale Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru, la serie è tratta dall'omonimo manga di Shin'ichi Fukuda, pubblicato anche in Italia e attualmente ancora in corso di serializzazione.

Victoria ha donato al personaggio un particolare fascino, esibendosi per l'occasione in un set realizzato in esterna, con dei gran bei colori. A proposito, anche Shirogane-sama ha realizzato un cosplay di Marin di recente!