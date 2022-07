Donkey Kong: Nintendo rinnova il marchio e aggiunge nuovi riferimenti a giochi scaricabili

Nintendo ha depositato un "nuovo" marchio per la serie Donkey Kong. Questo marchio sembra essere un po' diverso dai soliti: invece di un altro rinnovo standard, sembra essere stato aggiornato per menzionare "programmi scaricabili per console portatili ed elettroniche".

Anche se tali termini spingono subito a pensare che Nintendo sia pronta a pubblicare un Donkey Kong per Nintendo Switch, non ci si deve dimenticare che i rinnovi dei marchi sono la norma per le grandi compagnie e l'aggiunta di qualche nuovo termine non è sufficiente a trasformare la cosa in una conferma di un nuovo gioco.

Da tempo si vocifera che Nintendo sia pronta a proporre un nuovo gioco di Donkey Kong per Nintendo Switch. Il personaggio è per certo amato e la console ibrida della grande N si è dimostrata in grado di rendere giustizia a tante IP della compagnia giapponese, ma come sempre per il momento si tratta solo di specualzioni.

In caso di novità ufficiali, non mancheremo di aggiornarvi.