Fallout, tre nuovi poster per la serie TV di Amazon Prime Video

"Quasi come Fallout 5" per il produttore Jonathan Nolan , la serie seguirà le vicende di tre personaggi alle prese con le insidie del mondo esterno dopo il disastro nucleare che ha devastato il pianeta: Lucy, Maximus e Ghoul.

La serie TV di Fallout si mostra con tre nuovi poster dedicati ai protagonisti dello show, che come sappiamo avremo modo di seguire in streaming a partire dal 12 aprile sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Una trasposizione promettente

C'è senz'altro grande entusiasmo attorno alla serie televisiva di Fallout: vuoi per i nomi coinvolti, vuoi per la popolarità del marchio, i tantissimi fan del gioco Bethesda sono ansiosi di scoprire come lo show porterà sullo schermo l'ambientazione post-apocalittica e i personaggi che la caratterizzano.

Fra questi, come detto, spiccano i tre protagonisti: Lucy, una ragazza che ha sempre vissuto rinchiusa in un Vault e si troverà ad affrontare per la prima volta il mondo esterno; Maximus, un soldato addestrato dalla Confraternita d'Acciaio; e infine "il Ghoul", un caccatore di taglie mutante.