Gravity Rush 2, la remaster verrà annunciata a maggio per un rumor

La chiacchierata remaster di Gravity Rush 2 non è stata cancellata, come qualcuno temeva, bensì verrà annunciata a maggio e uscirà prima su PS5 e poi su PC, stando a quanto riportato da un leaker ritenuto attendibile.

La fonte in questione ha infatti correttamente anticipato l'esistenza del film di Gravity Rush e il fatto che sarebbe stato mostrato al CES 2024, confermando dunque di essere effettivamente vicino ai progetti legati al franchise Sony.

In merito alla remaster di Gravity Rush 2, il leaker ha detto che arriveranno delle notizie a maggio, che i lavori procedono secondo i piani e l'uscita su PS5 avverrà verso la fine dell'estate, mentre gli utenti PC dovranno attendere un po' di più.

Non è tutto: la riedizione includerà un photo mode, o quantomeno si tratta di una funzionalità in fase di testing, mentre i contenuti online sarebbero stati tagliati rispetto all'originale e racchiusi in una sorta di breve quest secondaria.