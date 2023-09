Lies of P: Denuvo aggiunto a pochi giorni dal lancio e a poche ore dall'accesso anticipato

Come segnalato da DSO Gaming, NEOWIZ ha deciso di aggiungere la protezione di Denuvo alla versione PC di Lies of P a pochissimi giorni dal lancio e poche ore prima dall'inizio dell'accesso anticipato per i possessori della Deluxe Edition, che è iniziato oggi pomeriggio.

L'aggiunta di Denuvo viene confermata e resa nota dalla pagina Steam di Lies of P, tuttavia le tempistiche potrebbero far infuriare i giocatori, dato che il tutto è avvenuto a ridosso della pubblicazione, laddove lo studio ha avuto mesi di tempo per integrare l'anti-tamper e avvisare così per tempo i giocatori.

Infatti, stando alla cronologia delle modifiche all'applicazione tracciata da SteamDB, Denuvo è stato implementato alle 04:20 italiane di oggi, 15 settembre, mentre l'accesso anticipato su PC è iniziato alle 17:00. Insomma, probabilmente in pochissimi avranno notato questa aggiunta.