Lies of P: ecco l'orario di sblocco al lancio e in accesso anticipato

Per quanto riguarda le versioni Standard, inclusa quella del Game Pass, i giocatori Xbox Series X|S, Xbox One e PC potranno iniziare a giocare dalle 17:00 italiane del 18 settembre , dunque con qualche ora di anticipo rispetto alla data di uscita ufficiale. Su PS5 e PS4 invece le danze inizieranno allo scoccare della mezzanotte del 19 settembre.

Manca meno di una settimana al debutto di Lies of P su PC e console e per preparare i giocatori al lancio del souls-like, Neowiz ha svelato gli orari di sblocco esatti delle versioni digitali Standard e Deluxe, con quest'ultima che garantisce l'accesso anticipato al gioco di 72 ore.

Quando inizia l'accesso anticipato di Lies of P?

Per quanto riguarda la Deluxe Edition Lies of P, che tra i bonus include l'accesso anticipato di 72 ore, gli orari sono gli stessi ma con tre giorni di anticipo. Di conseguenza i giocatori Xbox e PC potranno avventurarsi a Krat a partire dalle 17:00 italiane del 15 settembre 2023, mentre quelli PlayStation dovranno attendere qualche ora fino alla mezzanotte del 16 settembre.

Nel frattempo i giocatori PC in possesso di schede grafiche NVIDIA possono già scaricare gli ultimi driver Game Ready ottimizzati sia per Lies of P che per Mortal Kombat 1, anch'esso in uscita il 19 settembre.