PlayStation Store: partono gli sconti Big Games Big Deals su più di 2000 giochi per PS5 e PS4

PlayStation Store ha lanciato una nuova mandata di sconti con l'iniziativa Big Games Big Deals, che presenta oltre 2000 titoli in offerta per quanto riguarda il catalogo di giochi per PS5 e PS4, a partire da oggi e fino al 27 settembre 2023.

Le promozioni non risultano ancora attive sulla sezione italiana del PlayStation Store, ma dovrebbero corrispondere in tutto e per tutto con quelle già annunciate dal blog ufficiale PlayStation UK, dunque possiamo dare per buono l'enorme elenco pubblicato su questa pagina come indicativo di quali sono i giochi in sconto a questo giro.