Mortal Kombat 1 non supporterà il cross-play al lancio

A pochi giorni dalla pubblicazione di Mortal Kombat 1, il team di NetherRealm Studios ha svelato che il gioco non supporterà il multiplayer cross-play al lancio.

Questo significa che i giocatori in possesso di piattaforme differenti non potranno giocare assieme, almeno per il momento. Lo studio ha infatti precisato che sta "lavorando duramente per implementare questa funzionalità" il prima possibile tramite un aggiornamento post-lancio, tuttavia senza indicare delle tempistiche, neppure indicative.