Mortal Kombat 1: il trailer di lancio ufficiale ci prepara all'uscita

In particolare, il trailer presenta anche una prima visione assoluta di Shang Tsung e Reiko all'interno del nuovo capitolo, in termini di gameplay.

Mortal Kombat 1 è ormai molto vicino, con la data d'uscita fissata per il 14 settembre 2023, ed è il momento per il classico trailer di lancio ufficiale del gioco, che si presenta veramente spettacolare come potete vedere qui sotto.

Uno spettacolare trailer di lancio per Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1, uno screenshot

Nel trailer di lancio vediamo dunque vari set di mosse relativi ai personaggi più noti del gioco, nonché qualche occhiata aggiuntiva ad alcune novità già emerse nei giorni scorsi, come la presenza di Jean-Claude Van Damme come modello alternativo di Johnny Cage e Nitara, interpretata da Megan Fox.

Mortal Kombat 1 presenta "nuove origini", come riportato nel video, in quanto ripercorre in maniera diversa i personaggi originali della serie, oltre a nuovi modi di giocare. Oltre alla particolare modalità Campagna con livelli progressivi, il combattimento è caratterizzato dalla presenza di squadre quasi in stile tag team, con personaggi di supporto che intervengono nell'azione per modificare attivamente lo stile di combattimento.