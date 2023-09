Endless Dungeon: abbiamo provato il nuovo gioco di Sega e Amplitude Studios

Dopo aver provato Endless Dungeon possiamo dirlo: che bello ritrovare Amplitude Studios, i francesi protagonisti di una cavalcata trionfale che si è poi interrotta con la volontà di sfidare nientedimeno che il Re Civilization con l'ondivago e mai completamente convincente Humankind. La loro carriera inizia con il promettente Endless Space, continua con Endless Legends e trova il suo (quasi) capolavoro in Endless Space 2 (che vale assolutamente la pena di giocare anche oggi). Tra questi, trova spazio nel 2014 anche un piccolissimo progetto intitolato Dungeon of the Endless di cui questo nuovo titolo è praticamente il seguito.

Tre eroi

Endless Dungeon: il gioco Amplitude uscirà con sei diversi personaggi, ma siamo certi che ne vedremo spuntare degli altri nell'immediato futuro

Endless Dungeon è pensato per essere affrontato in tre giocatori: online insieme agli amici, oppure da soli ma con due compagni guidati dalla IA e ai quali è possibile impartire i soliti semplici ordini. Il gioco è costruito attorno a dei Dungeon procedurali che possono farsi anche piuttosto intricati, ma sempre risolvibili in un lasso di tempo accettabile in modo da garantire sempre la giusta dose di coinvolgimento. Endless Dungeon non è un gioco di statistiche, come può esserlo Diablo, ma trovare nuove armi per costruire diversi setup d'attacco sarà anche qui fondamentale.

Lo scopo del gioco Amplitude è scortare il cosiddetto Crystal Robot lungo i dieci piani che compongono ciascun dungeon. Arrivati alla fine, la partita può dirsi vinta ed è possibile riscuotere i premi previsti. Ogni piano inizia con il robot fermo e in attesa del nostro via; i giocatori dovranno esplorare il livello, raccogliere le risorse presenti e costruire difese in modo che quando il crystal robot inizierà la sua marcia potranno difenderlo più efficacemente dalle orde dei nemici che puntualmente si faranno sotto. Spendendo i punti scienza raccolti potremo costruire torrette automatiche e barriere rinforzate, per il momento non abbiamo visto molto altro, su caselle numerose ma predefinite.

I nemici non arriveranno solo quando verrà attivato il robot, ma irromperanno quasi in ogni stanza affamati, impavidi e soprattutto numerosi. Potremo farci largo nel bestiario di Endless Dungeon con tantissime armi diverse, la maggior parte utilizzabili solo da alcuni dei sei eroi con i quali verrà lanciato il titolo.

Per la nostra prova abbiamo optato su uno dei personaggi più voluminosi e in grado di curarsi e curare l'intero gruppo; le armi di serie comprendevano una mitraglietta agile ma poco potente e l'equivalente futuristico di un bello shotgun che abbiamo trovato decisamente utile quando l'azione si è fatta più personale e ravvicinata. Nella sua semplicità, Endless Dungeon è tutto qui: ben congegnato, divertentissimo, totalmente privo di punti morti. L'unico momento nel quale potremo tirare il fiato è quando visiteremo il saloon, l'hub del gioco in cui verremo rispediti in caso di morte prematura.