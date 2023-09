Anacronistico, bizzarro, stiloso in modo quasi impalpabile, il platform di Team Reptile è un titolo che, nonostante qualche problematica di fondo, non mancherà di affascinare una nicchia ben precisa di appassionati e in questa recensione di Bomb Rush Cyberfunk vi spiegheremo in che modo ci riesce.

Così, mentre il videogiocatore più giovane avrà l'opportunità di mettere le mani su una produzione atipica e sui generis, quello attempato si sentirà per qualche secondo a casa, nell'ormai perduta adolescenza fatta di abiti spesso stravaganti, neologismi gergali e sottoculture svanite da tempo. Bomb Rush Cyberfunk prova in tutti i modi, ancor prima di far divertire l'utente, a ricondurlo in un'epoca che non esiste più.

Nel suo voler essere un tributo in chiave contemporanea, il gioco si instrada volontariamente su un sentiero dalle tinte retrò, regalandoci un'avventura, perché è di questo che si tratta, desueta, eccentrica, persino superata per certi versi.

Battaglie tra bande ed esistenzialismo

Tradimenti, crisi d'identità e quesiti filosofici. Chi si sarebbe mai aspettato una tale profondità nella trama di Bomb Rush Cyberfunk?

Sebbene trailer e immagini potrebbero far pensare il contrario, Bomb Rush Cyberfunk non è una sorta di Tony Hawk ambientato nel futuro. L'esecuzione di trick e l'accumulo di punti sono azioni imprescindibili per raggiungere i titoli di coda, eppure il genere più prossimo del gioco è quello dei platform. Platform tridimensionali con una spruzzata di narrazione nel mezzo, per essere più precisi.

New Amsterdam è il regno di breaker, DJ e ovviamente writer, tutti impegnati a conquistare il dominio culturale ed estetico di questa città in cui lo stile sembra essere tutto o quasi. Organizzate in crew, le bande che si riversano nei quartieri estendono il loro dominio a suon di trick su ogni superficie calpestabile ed imprimendo la loro arte su muri, mezzi pubblici, cartelloni pubblicitari tramite graffiti di ogni forma e dimensione.

Red, protagonista di Bomb Rush Cyberfunk, non sa bene chi sia e per questo è determinato a rientrare in possesso della testa perduta

Sembrano le premesse del classico gioco tutto stile e poche domande, ma Bomb Rush Cyberfunk regala la prima sorpresa già a pochi minuti dal prologo. Faux, talento senza pari con la bomboletta spray tra le mani, destinato a dominare New Amesterdam negli anni a venire, durante la sua fuga dalla prigione in cui era detenuto, viene tragicamente decapitato da un vinile lanciato dal suo vecchio compagno di scorribande. Si tratta di una sequenza assolutamente sorprendente e raggelante per come è girata e che mette subito in chiaro quanto il comparto narrativo non sia affatto secondario nell'economia del gioco.

Pur non fornendo troppi dettagli sul mondo di gioco, su questo futuro tutto outfit vistosi e battaglie tra bande, la trama è sufficientemente intrigante per spingere l'utente attraverso la dozzina di ore necessarie per scoprire i motivi di un tale tradimento.



Red, nel suo tentativo di prendere il controllo di New Amsterdam, sarà accompagnato da altri personaggi, figure sufficientemente carismatiche che arricchiscono ulteriormente il tessuto narrativo di Bomb Rush Cyberfunk

Red, androide che ha ereditato il corpo di Faux, determinato a recuperarne la testa, anch'essa parte di un sé stesso poco e mal definito, viene coinvolto in una vicenda che va al di là di una semplice battaglia di quartiere. Per quanto i toni siano sempre edulcorati ed annacquati con battute ad effetto tanto care a certe figure della cultura Hip Hop degli anni '90, di tanto in tanto vivrete vere e proprie allucinazioni che indagano e indugiano su questioni filosofiche di una profondità insospettabile vista la caratura del titolo.

Sebbene per la maggior parte del tempo si è testimoni di gare di trick dall'esito scontato e dalla sceneggiatura ironica, ma mai troppo brillante, di tanto in tanto sarete spettatori di brevi sequenze dai toni esistenzialisti particolarmente ispirate.

Bomb Rush Cyberfunk abbonda ovviamente di rimandi e citazioni, non solo a Jet Set Radio

Tuttavia, non sarà certo la trama il motivo per cui vi ricorderete di Bomb Rush Cyberfunk nei mesi a venire. Art design e sonoro vi catapulteranno in un'esperienza vibrante e dannatamente stilosa. Il cell shanding low poly rimanda direttamente ai tempi di Crazy Taxy, di Radical Bikers, dello stesso Jet Set Radio. Il comparto grafico va naturalmente interpretato, soprattutto a fronte di certe ambientazioni effettivamente fin troppo povere di dettagli, ma è inevitabile restare ammaliati di fronte a modelli poligonali volutamente inespressivi, a forme per nulla arrotondate, a colori acidi e accesi che dipingono una New Amsterdam che si potrebbe definire, più che cyberpunk, shibuya-punk.

La colonna sonora, dal canto suo, è curata da Hideki Naganuma, compositore della soundtrack della saga di Jet Set Radio. Il risultato? Giocherete a Bomb Rush Cyberfunk con l'app di Shazam costantemente avviata, per conoscere il titolo dei brani che accompagneranno i vostri trick e l'esplorazione di New Amsterdam. Tra brani rap, di elettronica, funk, nu jazz e low-fi, la colonna sonora vi catturerà per la capacità con cui vi saprà effettivamente proiettarvi in un futuro fatto di sonorità riconoscibili, ma al tempo stesso avveniristiche ed originali.