NVIDIA, nuovi driver Game Ready ottimizzati per Mortal Kombat 1 e Lies of P

NVIDIA ha reso oggi disponibili nuovi driver Game Ready che includono ottimizzazioni specifiche per Mortal Kombat 1 e Lies of P, nonché l'introduzione del supporto alla tecnologia DLSS per diversi nuovi titoli.

La versione PC di Mortal Kombat 1 potrà contare sul DLSS 2, che consentirà di ottenere prestazioni superiori con il picchiaduro di NetherRealm Studios a parità di definizione grafica, grazie all'upscaling potenziato dall'intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda invece l'affascinante soulslike Lies of P, liberamente ispirato a Le Avventure di Pinocchio, il DLSS 2 moltiplicherà le performance medie di 1,9 volte, assicurando la fluidità e la reattività necessarie per supportare al meglio il gameplay.