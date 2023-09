NBA 2K24 ha quasi il 90% di recensioni negative su Steam

I giocatori PC non stanno amando moltissimo NBA 2K24 , tanto che su Steam il gioco ha quasi il 90% di recensioni negative . Per la precisione, l'89% di più di 2.900 recensioni, al momento di scrivere questa notizia. Si tratta di uno dei giochi con il consenso più basso dell'intera piattaforma, ma qual è il motivo di tanto odio?

Una querelle che viene dal passato

NBA 2K24 non ha la grafica di ultima generazione su PC

Lanciato l'8 settembre 2023, NBA 2K24 ha subito attirato l'attenzione dei giocatori PC per alcune caratteristiche che non hanno proprio gradito. In particolare le recensioni sottolineano il fatto che ancora una volta Visual Concepts abbia optato per convertire la versione di vecchia generazione, invece di quella per PS5 e Xbox Series X/S. Inoltre ci sarebbero dei limiti in caratteristiche come il cross-play e i bug abbonderebbero. Infine, anche quest'anno la modalità online, MyTEAM, non avrebbe alcun sistema anti-cheat, tanto che i cheater l'avrebbero di fatto già uccisa.

La guerra tra i giocatori PC e la serie NBA 2K viene in realtà da lontano, visto che di anno in anno si ripete lo stesso copione, con le lamentele della comunità che non vengono ascoltate, nonostante le buone vendite fatte registrare.

Attualmente NBA 2K24 è secondo solo a Overwatch 2 per quantità di giudizi negativi, come evidenziato dalla Hall of Shame della piattaforma. Solo un 2% di recensioni negative lo distanzia dal titolo di Blizzard. Staremo a vedere se nei prossimi giorni riuscirà a raggiungerlo.