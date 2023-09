Football Manager 2024: data di uscita annunciata con un trailer, su mobile via Netflix

Football Manager 2024 ha una data di uscita ufficiale, annunciata da SEGA e Sports Interactive con un trailer: il gioco sarà disponibile a partire dal 6 novembre su PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e mobile, in quest'ultimo caso solo per gli abbonati a Netflix.

Correttamente anticipata dal leaker billbil-kun, la data di Football Manager 2024 include anche il debutto del manageriale nel catalogo di Xbox Game Pass dal day one, per la gioia degli abbonati al servizio Microsoft con la passione per il calcio.