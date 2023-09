Football Manager 2024: data di uscita svelata da billbil-kun, sarà su Xbox Game Pass

Tramite le pagine di dealabs è arrivata l'ennesima soffiata di billbil-kun, che stavolta ha svelato in anticipo la data di uscita, i prezzi e altri dettagli su Football Manager 2024, il nuovo capitolo della serie manageriale di Sports Interactive e Sega.

Stando alle informazioni condivise dal noto leaker, Football Manager 2024 verrà annunciato in via ufficiale la prossima settimana, per la precisione martedì 12 settembre. Il debutto nei negozi è invece fissato al 6 novembre 2023, con i preorder che inizieranno subito dopo il reveal.

In precedenza Sports Interactive aveva confermato con un post sul sito ufficiale della serie che Football Manager 2024 sarà disponibile su praticamente tutte le piattaforme, ovvero PC (Steam, Epic Games Store e Microsoft Store), PS5, Xbox, Apple Arcade, Switch, iOS e Android, nonché all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass.