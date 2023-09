L'Attacco dei Giganti: trailer dell'episodio finale e data d'uscita ufficiale

Pony Canyon ha pubblicato in queste ore il trailer ufficiale dell'episodio finale de L'Attacco dei Giganti, confermando peraltro la data d'uscita che era già trapelata attraverso una fuga di notizie ieri, ovvero il 4 novembre 2023 in Giappone e probabilmente in streaming anche nel resto del mondo.

La data era già emersa da un leak nelle ore scorse ma ora la questione diventa ufficiale, con tanto di trailer di presentazione per l'episodio finale della serie animata che giunge finalmente al termine dopo un notevole allungamento delle tempistiche avvenuto per mettere in scena queste fasi finali della serie.

La stagione finale è stata infatti divisa in due parti, concluse poi con due episodi finali di maggiore lunghezza rispetto allo standard.

La prima parte del finale è andata in scena lo scorso marzo, dunque si tratterà di 8 mesi di attesa per vedere la seconda parte, fissata per il 4 novembre 2023. Manco a dirlo, ovviamente, il trailer presenta notevole spoiler per chi non è aggiornato con la serie, come si conviene al trailer del finale.