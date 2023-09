The First Descendant, un trailer presenta il personaggio di Sharen

IGN ha pubblicato un nuovo trailer di The First Descendant realizzato per presentare Sharen, uno dei personaggi giocabili per lo sparatutto in stile looter shooter prodotto da Nexon per PC, PlayStation e Xbox.

Protagonista dal 19 al 25 settembre di un beta test, The First Descendant non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma i presupposti sono buoni e l'impiego dell'Unreal Engine 5 non mancherà di destare interesse.