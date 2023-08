The First Descendant, rinviato il beta test dello sparatutto Nexon

Il beta test cross-platform di The First Descendant, il nuovo sparatutto prodotto da Nexon, è stato rinviato: inizialmente previsto per agosto, si terrà invece dal 19 al 25 settembre su PC, PlayStation e Xbox. Peraltro c'è ancora tempo per registrarsi.

Annunciato esattamente un anno fa, The First Descendant si presenta come un looter shooter in terza persona, caratterizzato da meccaniche cooperative ed elementi RPG che vanno ad arricchire ulteriormente l'impianto di gioco.

Nel video che potete vedere qui sotto, il producer e il director di The First Descendant discutono appunto delle caratteristiche dell'open beta di settembre e di come i test consentiranno di farsi un'idea dell'esperienza che stanno mettendo a punto, nonché di preparare l'infrastruttura tecnica.