Zelda: Tears of the Kingdom, l'offerta Amazon vuole convincervi a far fare un nuovo record a Nintendo

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ci mette di nuovo nei panni di Link, l'Eroe, che dopo le avventure di Breath of the Wild deve affrontare una nuova minaccia. Sebbene la Hyrule di Tears of the Kingdom sia la stessa del precedente gioco, vi sono molteplici modifiche che la rendono fresca e interessante da esplorare. Oltre a varie modifiche nella mappa "a cielo aperto", troveremo anche un intero mondo sotterraneo da esplorare, oltre a una serie di isole celesti colme di tesori, enigmi e nemici. Un'altra particolarità è la possibilità di fondere diversi oggetti tra loro per creare mezzi di spostamento o armi più potenti e con capacità uniche. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha venduto più di 18 milioni di copie in poco meno di due mesi.