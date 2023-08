Gamescom 2023: nuovo Future Games Show annunciato con data e orario, ci saranno oltre 50 giochi

In occasione della Gamescom 2023, GamesRadar ha annunciato un nuovo appuntamento del Future Game Show. Il Fall Showcase andrà in onda alle 20:00 italiane del 23 agosto 2023.

Stando alle informazioni rivelate per il momento, l'evento sarà presentato dai celebri doppiatori Troy Baker (Joel di The Last of Us, Ocelot di Metal Gear Solid 5) e Erika Ishii (Valkyrie in Apex Legends) e verranno mostrati "oltre 50 giochi". Potrete seguire l'evento a questo indirizzo o direttamente dal player sottostante.

I publisher che prenderanno parte alla presentazione includono Frontier Developments, Thunderful Games, Nacon, Crunching Koalas e Raw Fury e ci saranno otto world premiere. Inoltre come da tradizione è lecito aspettarsi che durante l'evento vengano pubblicate delle demo di alcuni dei giochi mostrati.