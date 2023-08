Synced, il nuovo provato dello sparatutto orientale che si ispira a The Division

Con il titolo ancora previsto per l'estate del 2023, abbiamo colto al balzo l'invito di Level Infinite , la nuova etichetta editoriale di Tencent, e siamo volati rapidamente a Monaco di Baviera con l'obiettivo di testare tutti i progressi raggiunti dallo studio, in questi sette mesi che sono trascorsi da quell'ultimo contatto. Lo sparatutto sviluppato a Shangai da NeXT sarà riuscito a colpirci? Scopriamolo, nel nostro nuovo provato di Synced .

È passato un po' di tempo dall'ultima volta che vi avevamo parlato di Synced, lo sparatutto orientale free-to-play che lo scorso dicembre era stato protagonista di un nostro provato, nel quale ci eravamo trovati a trattare tutte le particolarità della sua insolita formula di gameplay. In quell'occasione, ci eravamo dilungati nel raccontare l'abitudine che il gioco ha di scivolare fuori dai radar anche per diversi mesi, ma da allora la cosa non si è più ripetuta e anzi, gli sviluppatori hanno voluto intessere un costante dialogo con chiunque è interessato al progetto, offrendo inoltre ai giocatori svariate opportunità per farsi un giro all'interno dell'universo distopico dipinto da Synced.

I risultati di sette mesi di gestazione

Le prime cinque missioni di Synced si somigliano abbastanza, fatta eccezione per la loro ambientazione

Non possiamo nasconderlo, il primo incontro con Synced, alla fine del 2022, non ci aveva lasciato del tutto convinti della formula ideata dai cinesi di NeXT Studios. Di fronte avevamo uno shooter abbastanza generico, con un gameplay tutto sommato piacevole, ma con pochissimo carattere e prono a una ripetitività di fondo indotta anche dalla scarsa varietà di attività presenti in quella particolare versione, evidentemente incapace di offrire uno scorcio del vero potenziale del progetto. La prima, più grande differenza tra la beta giocata a dicembre e la sessione di prova svolta a Monaco è che questa volta, tra le nostre mani, abbiamo avuto la versione finale di Synced, con tutti i contenuti sbloccati e a nostra disposizione, il che ci permette di avere adesso un quadro molto più accurato di quello che potremo attenderci al lancio del gioco.

A dicembre avevamo avuto modo di esplorare solo le primissime incursioni di Synced, ovvero quelle brevi e intense missioni cooperative (ma fruibili anche in solitaria) che ci portavano all'esplorazione di Meridia, la regione che nell'universo dipinto da NExtT è stata l'epicentro dei fatti che hanno portato le macchine, note come Nano, a ribellarsi all'uomo. Nei panni dei runner, dei personaggi dotati di abilità e talenti unici, avevamo curiosato tra i confini di quello che è a tutti gli effetti un puro sparatutto in terza persona alla Tom Clancy's The Division, puntellato però da elementi roguelite - per via della possibilità di potenziarsi durante una partita acquistando migliorie casuali - e da hero shooter, questi ultimi derivati dalle peculiarità di ciascun protagonista.

Bene, se la volta scorsa avevamo avuto il timore che tutti i contenuti di Synced sarebbero orbitati attorno allo stesso loop di gameplay, ovvero quello proposto dai Settori ostili, in cui si esplora un'ambientazione abbastanza estesa alla ricerca di alcuni nemici d'élite da eliminare, a Monaco abbiamo scoperto che questi rappresenteranno solo una piccola parte dell'offerta contenutistica sviluppata da NExT. Portate a termine le cinque missioni, potremo affrontare le "Operazioni magistrali", delle missioni che per struttura sono distantissime dai Settori ostili. In una di queste, ad esempio, ci siamo trovati a dover ripulire un complesso dalla presenza dei Nano, procedendo stanza per stanza proprio come in un vero roguelite.

Kevin Shortt, Narrative Director del gioco, ci ha spiegato in una breve chiacchierata che le attività diventeranno via via più impegnative, adattandosi al livello di potere dell'utente, un valore derivato dalla qualità delle modifiche equipaggiate nei quattro slot di ogni personaggio. L'obiettivo dei giocatori sarà quindi quello di completare ogni missione diventando sempre più efficaci, assemblando i tasselli di una vera e propria build con i miglioramenti ottenuti alla fine di una partita, per arrivare in seguito a competere nelle Incursioni d'élite, una modalità endgame divisa in ranghi che promette di tenere impegnata la community per centinaia di ore. Sfortunatamente, abbiamo ottenuto conferma che gli acquisti nel negozio avranno un impatto diretto sul gameplay, anche se solo nel PvE. Questo aspetto, insieme alla mancanza di una narrativa ben definita nelle missioni, continua a lasciarci piuttosto tiepidi riguardo a Synced.