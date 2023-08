Samba de Amigo: Party Central, un trailer presenta i personaggi del rhythm game

Samba de Amigo: Party Central è protagonista di un nuovo trailer dedicato ai personaggi che troveremo nel rhythm game prodotto da SEGA, in arrivo su Nintendo Switch il prossimo 29 agosto.

A pochi giorni dall'annuncio di Samba de Amigo: Party-To-Go, non c'è dubbio che la celebre serie arcade della casa giapponese stia vivendo un importante rilancio, per la gioia di nostalgici e non.

Come detto, il video ci introduce ai personaggi del gioco: da Amigo, la scimmietta protagonista della saga, alle ballerine Linda e Rio; dai rapper Max e Rudolph ai DJ Bingo e Bongo; per arrivare in fine al trio composto da Chumba, Wamba e Amiga.